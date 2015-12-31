«هيئةالبريد»تحتفل بمرور 150 عاما على إصدار أول طابع بريد مصري

نظمت اليوم الهيئة القومية للبريد بالتعاون مع الجمعية المصرية لهواة طوابع البريد احتفالية بدار الأوبرا المصرية بمناسبة مرور 150 عاما على صدور أول طابع بريد مصري.

شارك في الاحتفالية عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد والدكتور شريف سمره رئيس الجمعية المصرية لهواة الطوابع، وذلك تحت رعاية وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والآثار والثقافة وجامعة الدول العربية.

كما تم انطلاق المعرض الإقليمي الثالث لهواة طوابع البريد بالتزامن مع الاحتفالية اليوم ويستمر حتى 6 يناير 2016، بحضور وفود من 14 دولة عربية وأوروبية مثل انجلترا وإيطاليا وقبرص والمملكة العربية السعودية والإمارات وعمان والبحرين.

من جانبه أكد عصام الصغير أن طابع البريد يعتبر عنصرا مهما لتسجيل تاريخ الأمم وتوثيق للأحداث التاريخية المهمة عبر آلاف السنين كما أنه يدونها برسومة وألوانه وخطوطه، والطوابع تخلد سيرة الزعماء وتخلد حضارة الدول والأحداث الكبرى على مر التاريخ.

وأوضح رئيس البريد أن مصر تعتبر ثالث دولة على مستوى العالم قامت باصدار الطوابع البريدية عام 1866 فى عهد الخديوي إسماعيل الذى اشترى حق امتياز شركة البوستة الأوروبية وأنشأ البوستة المصرية وأصبح الإيطالى موتسي بك أول مدير عام لمصلحة البريد في 2 يناير 1965 .

ويشار إلى أنه فى الأول من يناير عام 1866 أصدرت أول مجموعة مكونة من سبعة طوابع عادية لبوستة تمغاى تحمل نقوشا عثمانية وكانت فئاتها 10 و20 بارة و5 و2 و1 قرش وظهرت طوابع البريد الحكومية عام 1893 وكان يكتب داخلها كلمة أميرى التى تحولت عام 1907 إلى كلمة أميريب وظهرت طوابع البريد التذكارية أو طوابع المناسبات عام 1925 فى عهد الملك فؤاد.

وقد بدأ تمصير الطابع بعد أن طبع فى مصر عام 1867 بمطبعة أبناسونب الحجرية بمدينة الإسكندرية بعد أن كان يطبع فى مدينة جنوة الإيطالية ثم صدرت الطبعة الثالثة عام 1872 بالمطبعة الأميرية ببولاق، وبدأ توثيق تاريخ مصر عبر 5 آلاف عام عندما سجلها طابع البريد المصرى على ورقته الصغيرة منذ بداية ظهوره وخلال نحو 150 عاما وتم تسجيل آلاف الأحداث منذ العصر الفرعونى وحتى افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.