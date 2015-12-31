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تقرير.. روما ويوفنتوس يتنافسان على الشعراوي

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تقرير.. روما ويوفنتوس يتنافسان على الشعراوي تقرير.. روما ويوفنتوس يتنافسان على الشعراوي

يبدو أن عودة الشعراوي لإيطاليا ستكون أقرب من موعد انتهاء فترة إعارته.

ستيفين الشعراوي يقضي هذا الموسم معارا من صفوف ميلان إلى موناكو الفرنسي.

وبحسب صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن فريقي روما ويوفنتوس يريدان ضم اللاعب ذو الأصول المصرية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الشعراوي لا يلعب باستمرار في موناكو ولا يشترك إلا قليلا، وهذا ما قد يسهل من مهمة رحيله عن الفريق، خاصة في ظل رغبة اللاعب للعودة إلى المشاركة المستمرة للحاق بركب القائمة المستدعاة لتمثيل منتخب إيطاليا في نهائيات يورو 2016.

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