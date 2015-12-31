أمن المنيا يضبط خلية إرهابية تخصصت فى زرع القنابل الهيكلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى، من ضبط خلية إرهابية مكونة من 4 أشخاص، تخصصوا فى زرع القنابل الهيكلية، والعبوات الناسفة، بعدة مواقع حيوية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا يفيد بمداهمة منازل 4 مطلوبين ضمن عناصر الإخوان أطلقوا على أنفسهم مجموعات الإبدال، وشكلوا خلية إرهابية بقصد الإخلال الأمنى قبل ذكرى 25 يناير، وهم "محمود"18 سنة، بالصف الثالث الثانوى من مغاغة، "ومحمود ز" والشهير بمحمود زيكا 20 سنة بالصف الثالث الثانوى، و"محمد.ر" 25 سنة طبيب من مغاغة، "رمضان .م " الشهير بالبنان 35 سنة والذين تم القبض عليهم سابقا.

وبإحراء التحريات تبين قيامهم بوضع عبوات هيكلية على شريط السكك الحديد، وتم تحرير المحضر رقم 3214 سنة 2015 بتاريخ 5 ديسمبر الماضى، وتم عرض المتهمين على النيابة المختصة، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

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