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ساويرس: "مش معنى أن رئيس الوزراء مش بيتكلم أنه مش شغال.. ولازم نديله فرصة"

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ساويرس: "مش معنى أن رئيس الوزراء مش بيتكلم أنه مش شغال.. ولازم نديله فرصة" ساويرس: "مش معنى أن رئيس الوزراء مش بيتكلم أنه مش شغال.. ولازم نديله فرصة"
طالب المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، بإعطاء فرصة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث قال: "لازم ندى فرصة للحكومة.. مش معنى إن رئيس الوزراء مش بيتكلم أنه مش شغال".

وأضح "ساويرس" فى تصريحات صحفية، على هامش مشاركته بالمؤتمر العام لـ"المصريين الأحرار"، وانتخاب رئيس الحزب، أن رئيس الوزراء سيتحدث عندما يحقق النتائج ملموسة.


>ساويرس: ليس لدينا تحفظات على تعيين سرى صيام رئيسا لمجلس النواب
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ساويرس: "لو اتكلمت عن التضييق علينا الكلام هيطول ناس كتير"
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ساويرس: "أنا سعيد بترشح شباب فى انتخابات رئاسة المصريين الأحرار"
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بالفيديو.. ساويرس: "دفعت فلوس لعكاشة ليفتح قناته لما الإخوان قفلوها"
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مصر 365

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