ساويرس: "مش معنى أن رئيس الوزراء مش بيتكلم أنه مش شغال.. ولازم نديله فرصة"

طالب المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، بإعطاء فرصة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث قال: "لازم ندى فرصة للحكومة.. مش معنى إن رئيس الوزراء مش بيتكلم أنه مش شغال".

وأضح "ساويرس" فى تصريحات صحفية، على هامش مشاركته بالمؤتمر العام لـ"المصريين الأحرار"، وانتخاب رئيس الحزب، أن رئيس الوزراء سيتحدث عندما يحقق النتائج ملموسة.

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