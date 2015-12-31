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صحف غربية تزعم: وقف الإنترنت المجانى إجراء أمنى.. والاتصالات: ليس صحيحاً

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على الرغم من تأكيد مسئولى وزارة الاتصالات أن وقف خدمة فيس بوك المجانية "Free Basics" لتقديم الإنترنت المجانى المحدود لانتهاء مدة التصريح الخاص بالخدمة وعدم تجديده، إلا أن الصحف الأمريكية ذهبت لتصوير الأمر باعتباره جزءاً من حملة لتقييد وسائل التواصل الاجتماعى.

وقال مسئول من وزارة الاتصالات لوكالة رويترز، إن اتصالات منحت تصريحا لتقديم الخدمة لمدة شهرين فقط، وبعد انتهاء هذه المدة تم تعطيل الخدمة حسب الاتفاق، مشددا على أن قرار التعليق لا علاقة له بأى مخاوف أمنية، ومع ذلك ذهبت صحيفة نيويورك تايمز فى تقرير على موقعها الإلكترونى إلى أن تعليق الخدمة يأتى كجزء من جهود أمنية مكثفة للحكومة

وصورت هيئة الإذاعة البريطانية بى.بى.سى الأمر بأن قرار المنع صادر من السلطات المصرية، مشيرة إلى منتقدى الخدمة ممن يعتبرون أن الخدمة تخل بمبدأ حياد الإنترنت، التى تقوم على المساواة بين كل مستخدمى الإنترنت المجانى Free Basics، فيسبوك، الإنترنت.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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