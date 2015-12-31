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الأحد.. استقبال النواب المعينين لاستخراج كارنيهات العضوية

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الأحد.. استقبال النواب المعينين لاستخراج كارنيهات العضوية الأحد.. استقبال النواب المعينين لاستخراج كارنيهات العضوية
أكد المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة ستبدأ يوم الأحد المقبل، 3 يناير 2016، فى استقبال أعضاء المجلس المعينين من قبل رئيس الجمهورية، وعددهم 28 نائب، لاستخراج كارنيهات العضوية وتسجيل البيانات ورغبات اللجان، ولاستكمال الإجراءات ومنحهم أرقام العضوية.

وقال "سعد الدين" فى بيان للأمانة العامة اليوم، إن الأمانة ترحب بالنواب المعينين لحضور برنامج حلقات نقاشية تعقدها الأمانة العامة لهم ولغيرهم من النواب، وذلك للتعريف بأجهزة المجلس الداخلية، وحقوق وواجبات الأعضاء، وعلاقة مجلس النواب بغيره من سلطات الدولة، واختصاصات المجلس التشريعية والرقابية وغيرها، وذلك يومى الأحد والاثنين المقبلين.

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