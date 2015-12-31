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(أ ش أ): استشهاد 5 من أسرة واحدة وإصابة سادس فى سقوط قذيفة مجهولة على رفح

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(أ ش أ): استشهاد 5 من أسرة واحدة وإصابة سادس فى سقوط قذيفة مجهولة على رفح (أ ش أ): استشهاد 5 من أسرة واحدة وإصابة سادس فى سقوط قذيفة مجهولة على رفح
استشهد 5 أشخاص من أسرة واحدة وأصيب سادس بإصابات بالغة، اليوم الخميس، إثر سقوط قذيفة مجهولة على منزل بمدينة رفح.

كانت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء قد تلقت إخطارا بسقوط قذيفة مجهولة على منزل فى حى السلام بمدينة رفح. مما أدى إلى استشهاد كل من "جمعة.س.غ"، 47 عامًا، و"حنان.م.س"، 41 عاما، و"محمد"، 18 عامًا، و"بلال"، 17 عامًا، و"سامية"، 5 سنوات، كما أصيب أحد الجيران يدعى "محمود.ف.م"، 18 عامًا، بجروح فى الرأس والجسد.

تم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى رفح المركزى، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

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مصر 365