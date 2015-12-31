«كارولين ماهر» بطلة العالم في التايكوندو وأصغر المعينين في مجلس النواب

ذكرت مصادر رئاسة الجمهورية، اليوم، أن أصغر المعينين بمجلس النواب الجديد بمقتضى القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، هي كارولين أمازيس ماهر (٢٩ عاما) بطلة العالم السابقة في التايكوندو، وتعمل حاليا مديرة الموارد البشرية بإحدى الشركات العالمية، كما أنها حاصلة على لقب أحسن رياضية عام ٢٠٠٨.

وكشفت المصادر عن أن من أبرز السير الذاتية للمعينين، خالد حنفي جمعة (٤٣ عاما) وهو من ذوي الإعاقة، ويعمل محاميا بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وحاصل على ماجستير في القانون الخاص ودبلومتين في القانون.

ضمت قائمة المعينين الكاتب الصحفي والروائي الشهير يوسف القعيد، والأستاذة لميس جابر وهي كاتبة سياسية وأدبية.

ا ش ا