الحكومة الليبية المؤقتة توقف إبراهيم الدباشى عن تمثيلها بالأمم المتحدة

أعلن المتحدث الرسمى باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبى،الخميس، أن مجلس الوزراء قرر إيقاف السفير إبراهيم عمر الدباشى من مهامه مندوبًا دائمًا لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم، نقلاً عن العريبى "إن قرار الإيقاف جاء بناءً على كتاب من الدكتور ناجى المغربى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة". حسب قوله

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن "الكتاب تضمن وقائع تفيد بعرقلة السفير الدباشى لتفعيل عمل المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة المعترف بها دوليًا".

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها فى مدينة بنغازى تحصيل عوائد بيع النفط الخام لصالح الحكومة المؤقتة، فيما تسعى إلى إبرام عقود جديدة لبيع النفط والغاز، لكن مؤسسة النفط بطرابلس هى من تستحوذ على ذلك.

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