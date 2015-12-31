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حماس تنفذ 19 حكم إعدام دون مصادقة الرئيس الفلسطينى

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حماس تنفذ 19 حكم إعدام دون مصادقة الرئيس الفلسطينى حماس تنفذ 19 حكم إعدام دون مصادقة الرئيس الفلسطينى

كشف مركز حقوقى فلسطينى أن حركة حماس نفذت 19 حكما بالإعدام بحق مدانين فلسطينيين فى قضايا مختلفة دون مصادقة الرئيس محمود عباس على التنفيذ، وذلك منذ سيطرتها على قطاع غزة بفلسطين فى صيف عام 2007.

وقال المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان (مقره غزة)- فى بيان الخميس، أن أحكام الإعدام الصادرة خلال العام الحالى (2015) وصلت إلى 11 حكما، 9 منها فى قطاع غزة، و2 فى الضفة الغربية، فيما وصل عدد أحكام الإعدام التى صدرت فى مناطق السلطة الفلسطينية منذ عام 1994 إلى 167 حكما، منها 138 حكما فى قطاع غزة، و29 حكما فى الضفة الغربية.

وأضاف أن من بين الأحكام الصادرة فى قطاع غزة، 80 حكما صدر منذ عام 2007 (وهو العام الذى سيطرت فيه حركة حماس على القطاع).
>وذكر أن السلطة الفلسطينية نفذت- منذ تأسيسها- 32 حكما بالإعدام، منها 30 حكما نفذت فى غزة، واثنان نفذا فى الضفة، ومن بين الأحكام المنفذة فى القطاع 19 حكما نفذ دون مصادقة الرئيس الفلسطينى خلافا للقانون.

ودعا المركز الحقوقى، النائب العام فى غزة إلى وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وتقديمهم إلى قاضيهم الطبيعى وفق القانون.

كما طالب الرئيس الفلسطينى بالتوقيع على البروتوكول الثانى لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسى بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعى (حين التئامه).

ودعا المجلس التشريعى- حال التئامه- إلى إعادة النظر فى التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة.

وأكد المركز أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو "حق حصرى للرئيس الفلسطينى وفقا للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أى حكم إعدام دون تلك المصادقة".
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