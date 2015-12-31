رئيس مدينة الزقازيق يشرف على أعمال تطهير مصارف الأمطار

شارك على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق، اليوم الخميس، فى تطهير نفق أبو الريش بمدينة الزقازيق وتوفير معدات شفط المياه بسب سقوط الأمطارعلى محافظة الشرقية.

وأفادت غرفة عمليات مجلس مدينة الزقازيق بأنه تم تجهيز أربع سيارات شفط مياه، كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى هذا الشأن، لافتا إلى أن غرفة العمليات برئاسة مركز ومدينة الزقازيق تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

يشار إلى أن نفق أبوالريش يربط الزقازيق عاصمة الشرقية بكافة مراكز المحافظة إلى جانب ربطه العاصمة بالقاهرة والقليوبية وغيرها من المحافظات.