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بعد إضراب أطباء الامتياز.. طب الإسكندرية تلغى زيادة رسوم الشهادة المؤقتة

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بعد إضراب أطباء الامتياز.. طب الإسكندرية تلغى زيادة رسوم الشهادة المؤقتة بعد إضراب أطباء الامتياز.. طب الإسكندرية تلغى زيادة رسوم الشهادة المؤقتة
أكد الدكتور إبراهيم مخلص، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلغاء قرار زيادة رسوم استخراج الشهادة المؤقتة لأطباء الامتياز دفعة 2014 استجابة لمطالب الطلاب.

وأضاف أن الزيادة لم تكن مبالغ فيها كما زعم الطلاب، حيث كان استخراج الشهادة المؤقتة بـ7 جنيهات وارتفع إلى 20 جنيهاً والزيادة فقط كانت 13 جنيهاً وليس بالحجم الذى يستدعى احتجاج وإضراب أطباء الامتياز، مؤكداً أنه لم يحدث إضراب منذ صباح اليوم للأطباء، وأن جميع المستشفيات تعمل بشكل كامل.

وأشار إلى أن قرار زيادة 13 جنيها لاستخراج الشهادة هو قرار مجلس جامعة وليس منفرداً من إدارة الكلية، ولكن تم إلغاؤه نظرا لظروف الطلاب.

وكان أطباء الامتياز لدفعة 2014 أصدروا بياناً اليوم، يؤكدون فيه دخولهم فى إضراب مفتوح وكلى بجميع مستشفيات الجامعة نظرا لزيادة رسوم استخراج الشهادة المؤقتة.

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مصر 365