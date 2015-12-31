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تسيير قافلة مساعدات لتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لأهالى وسط سيناء

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تسيير قافلة مساعدات لتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لأهالى وسط سيناء تسيير قافلة مساعدات لتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لأهالى وسط سيناء
أعلنت محافظة شمال سيناء، ظهر اليوم، عن انتهاء ديوان عام محافظة شمال سيناء تنظيم قافلة خدمات متكاملة، بقريتى الريسان وبغداد بمركز الحسنة بوسط سيناء، لتقديم المساعدات العاجلة وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية والتوعية الدينية والثقافية للمنقولين من الشيخ زويد ورفح والمقيمين بالمنطقة.

وأكد عبد العليم عبد الله، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة،أن القافلة ضمت خدمات طبية، ومساعدات مقدمة من التضامن الإجتماعى، والتعليم، والمجلس القومى للمرأة والشباب والرياضة والثقافة ومحو الأمية والأوقاف والأزهر.. مشيرًا إلى أنه تم بحث حالات الأهالى والوقوف على كل متطلباتهم بالتوازى مع إجراء الكشف الطبى على عدد 75 أسرة وصرف العلاج اللازم بالمجان، إلى جانب تنظيم يوم ترفيهى للأطفال، وألعاب رياضية وتوعية ثقافية ودينية.

أضاف أنه تم توزيع كميات من المساعدات الغذائية والإنسانية على المواطنين المنقولين من رفح والشيخ زويد والمقيمين بالتجمعين.. معلنًا استمرار تلك القوافل وفقط خطة زمنية محددة.

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