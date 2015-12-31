القابضة للمطارات: افتتاح مبنى 2 بمطار القاهرة وآخر جديد في برج العرب خلال 2016

أعلن الدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ان اهم المشروعات الجديدة لعام 2016استكمال مشروع مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة لزيادة الطاقة الاستيعابية من 3.5 مليون راكب الى 7.5 مليون راكب ليرفع الطاقة الاستيعابية الكلية لمطار القاهرة الدولى لما يزيد عن 30 مليون راكب سنويا وبقيمة استثمارية 3.4 مليار جنيه ، وسوف يتم التشغيل التجريبي خلال الربع الأول من عام 2016 .

وأضاف عصمت، أنه بالنسبة لمدة تنفيذ مبني الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولى فهى تسير وفق الجداول الزمنية المحددة للتنفيذ وهى 51 شهرا على مساحة 227 الف متر مربع ، بينما المدة التي استغرقها انشاء مبني الركاب رقم (3) كانت 54 شهرا على مساحة 211 ألف متر مربع علي الرغم من أن تنفيذ مبني الركاب رقم (3) قد تم في ظروف طبيعية مقارنة بمبني الركاب رقم (2) الذي تاثر بالاحداث التي مرت بها البلاد في اعقاب ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو .

وقال، إنه سيتم الانتهاء من تطوير الممر 05L وسيكون جاهزا للتشغيل النهاري والليلي مع نهاية شهر يناير 2016 حيث يجري حاليا تركيب معدات الاضاءة الليلية مما يساهم في زيادة كفاءة المطار وتدفق الحركة الجوية ، فضلا عن انشاء محطة كهرباء جديدة لتغذية المشروعات الجديدة والمستقبلية بمطار القاهرة الدولى بتكلفة تبلغ حوالي 250 مليون جنيه ينتهي العمل بها في مارس 2016.

مشيرًا إلى أن مبنى الركاب رقم (2) الجديد سوف يرتقى بمستوى مطار القاهرة من حيث الإمكانيات والتقنيات الحديثة لخدمة وراحة الركاب حيث ان عدد كباري التحميل في المبني الجديد تبلغ 14 كوبري تحميل ، كما ان عدد كاونترات الجوازات تبلغ 78 كاونترا ، وسوف يتم تطوير بعض انظمة مبنى الركاب رقم 3 ورفع كفاءته للارتقاء بمعدلات تشغيله ليتوافق مع التطور الحادث في مبني الركاب رقم (2).

وعن أهم الانجازات بالمطارات المصرية قال رئيس الشركة القابضة، إنه في مطار برج العرب تم الاتفاق على تمويل انشاء مبنى جديد للركاب بسعة 4 ملايين راكب سنويا ، وتم الانتهاء من التصميم بمدة تنفيذ 36 شهر وبتكلفة حوالي 170 مليون دولار ، وكذلك الممر المساعد بتكلفة حوالي 200 مليون بمدة تنفيذ 18 شهرا .

وفي مطار شرم الشيخ تم الانتهاء من طرح مشروع انشاء مبنى الركاب الجديد سعة 10 ملايين راكب سنويا ، وتم الانتهاء من التصميم وبمدة تنفيذ 44 شهراً وبتكلفة حوالي 457 مليون دولار ، وانشاء ممر جديد بطول 3600 متر و 2 وصلة بين الممر الجديد والقديم ، وسيتم الترسية خلال الربع الاول من 2016 .

وفي مطار النزهة يتم تطوير مبنى الركاب حيث تم الطرح والترسية بتكلفة حوالي 280 مليون جنيه ، وفي مطار اسيوط تم تطوير الحقل الجوي وتم اعادة تشغيل مطار اسيوط الدولى اعتبارا من شهر يوليو 2015 بعد توقف استمر عاما كاملا بسبب أعمال التطوير .