السلطات الأمنية تحبط هجومًا على البنك المركزي في عدن

أفشلت السلطات الأمنية في عدن بالتعاون مع مسلحي “المقاومة” ووحدات من الجيش الوطني هجوما كان يستهدف مبنى البنك المركزي في مدينة عدن القديمة، وقالت إنها تمكنت من تفجير سيارة مفخخة أعدت للهجوم وإصابة ثلاثة من منفذي العملية.

واندلعت اشتباكات محدودة وبدأت مطاردة بين منفذي الهجوم وحراس البنك المركزي في عدد من الأحياء المجاروة لمبنى البنك، وفقا لـ”بي بي سي”.

وقال أمين عام حزب “الرابطة الجنوبية” محسن العولقي في تغريدة له على “تويتر” إن اغتيال القيادي في المقاومة الجنوبية أحمد الإدريسي وأربعة من مرافقيه في مدينة عدن مساء الأربعاء، بعبوة ناسفة وضعت في سيارته، عملية مقصودة الهدف منها كما يقول إفشال السلطة المحلية في عدن في أداء مهامها.

ووفقا لمصادر أمنية يطوق مسلحون من المقاومة الجنوبية مقر حزب الإصلاح الإسلامي في مدينة عدن منذ مساء الأربعاء لمهاجمته وسط توتر أمني شديد تشهده مدينة عدن.

وأعلن الحوثيون صد هجمات للقوات الموالية للحكومة اليمنية في بلدتي نهم وخولان بريف صنعاء.

وقال تقرير لقناة المسيرة التابعة للحوثيين، إن مقاتلي الحركة قتلوا تسعة ممن سمتهم بـ”المرتزقة والغزاة” في جبهة نهم.

وأعلنت القوات الموالية للحكومة تقدمها باتجاه بلدة “بني حشيش” شرق العاصمة اليمنية صنعاء وسيطرتها على عدد من المواقع بعد اشتباكات اشتباكات عنيفة مع الحوثيين وقوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.