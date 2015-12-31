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استقالة 400عضو من “جبهة العمل الإسلامي” التابعة للإخوان في الأردن

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استقالة 400عضو من “جبهة العمل الإسلامي” التابعة للإخوان في الأردن استقالة 400عضو من “جبهة العمل الإسلامي” التابعة للإخوان في الأردن

ارشيفية

أعلن 400 عضو في «جبهة العمل الإسلامي»، اليوم الخميس، استقالتهم من الحزب، الذي يعد الغطاء السياسي لجماعة الإخوان في الأردن، وذلك على خلفية خلافات داخلية حادة.

وقال بيان الاستقالة، إنها “الدفعة الأولى من المستقيلين من الحزب «جبهة العمل الإسلامي» وستتبعها دفعات لاحقة في الأسابيع القادمة”، وفقًا لما نقلته “سكاي نيوز”.

وأكد أن المجموعة ستصدر “خلال اليومين القادمين بيانا توضيحيا حول أسباب” ودوافع الاستقالة الجماعية التي شملت “عددًا من مؤسسي الحزب”، بينهم الأمين العام السابق حمزة منصور.

ولفت خالد حسنين، الناطق الإعلامي باسم لجنة المتابعة التي ينتمي إليها الأعضاء المستقيلون، بعد صدور بيان الاستقالة، إن هذه الخطوة جاءت لوقف المناكفات داخل الجبهة.

وأضاف أن هناك “جناح يتفرد بالقرارات داخل” الجبهة، مؤكدا على استقالات جديدة في الأيام القليلة المقبلة ومزيد من الانشقاقات.

وشملت الاستقالات الجماعية أيضا “مجموعة من القيادات الحالية والسابقة وعددا من أعضاء مجلس الشورى وأعضاء الهيئات الإدارية في الفروع ومجموعة من النواب السابقين”.

يشار إلى أن جبهة العمل المحظورة في الأردن، والتي تتبع جماعة الإخوان، تشهد تصدعات، وكان عدد من القياديين قد أعلنوا نيتهم إنشاء طيف سياسي بديل.

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