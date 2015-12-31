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صور| القوات المسلحة تشارك في تأمين المنشآت العامة خلال الاحتفال بالعام الجديد

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صور| القوات المسلحة تشارك في تأمين المنشآت العامة خلال الاحتفال بالعام الجديد صور| القوات المسلحة تشارك في تأمين المنشآت العامة خلال الاحتفال بالعام الجديد

تزامناً مع احتفالات الشعب المصرى بالعام الميلادى الجديد وأعياد الميلاد المجيد للسيد المسيح ، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى الانتشار لمعاونة وزارة الداخلية فى حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة، وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية، تزامنًا مع الإحتفالات بالعام الميلادى الجديد.

 قامت المنطقة المركزية العسكرية بدفع العديد من الدوريات الأمنية وعناصر من قوات التدخل السريع في نطاق القاهرة الكبرى ومدن شمال الصعيد لمعاونة عناصر الشرطة المدنية فى تأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية بنطاق مسئوليتها، وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية لبث الطمأنينة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال تلك الفترة .

بينما شهدت محافظة الإسكندرية إنتشارًا ملحوظًا لعناصر المنطقة الشمالية العسكرية والشرطة المدنية لتأمين المرافق والمنشآت الهامة وتسيير الدوريات الأمنية المشتركة بالأحياء والميادين الرئيسية للمحافظة، كما عززت المنطقة الغربية العسكرية، بالتعاون مع القوات الجوية وقوات حرس الحدود، من إجراءاتها الأمنية المكثفة لتأمين المنطقة الحدودية لمنع تسلل العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون عبر الحدود، ودفع الدوريات الثابتة والمتحركة بمدن مطروح وبرانى والسلوم وسيوة .

وفى جنوب قامت المنطقة الجنوبية العسكرية بدفع العديد من الدوريات والمجموعات القتالية للمعاونة فى تأمين المواطنين وحفظ الأمن بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية .

وفى نطاق الجيشين الثانى والثالث الميدانى تم تعزيز الإجراءات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية لضبط العناصر الإجرامية والمشتبه بهم ، كذلك تكثيف الإجراءات الأمنيه المشددة على طول المجرى الملاحى لقناة السويس، ودفع الدوريات الأمنية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة المدنية فى المدن والميادين الرئيسية بالمحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية للمساعدة فى دعم الجهود الأمنية بتلك المحافظات، مع إستمرار قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة تنفيذ عملياتها الأمنية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بعدد من القرى والمناطق الحدودية بشمال ووسط سيناء للقضاء على العناصر الإرهابية وضبط العناصر الإجرامية وإستعادة الأمن والإستقرار بهذه المناطق .

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