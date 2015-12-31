فينجر يخرج عن صمته: بإمكان أرسنال حسم الدوري

اعترف أرسين فينجر المدرب الفرنسي لأرسنال بأن فريقه قادر على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

أرسنال أنهى الدور الأول من المسابقة متصدرا لجدول الترتيب، برصيد 39 نقطة بالتساوي مع ليستر سيتي وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي.

وقال فينجر في تصريحات للصحفيين: "أؤمن أن فريقي نضج بالشكل الكافي، والذي يؤهله للفوز بلقب الدوري هذا الموسم".

فينجر أتبع "الأهم في نهاية كل موسم هو الشعور لأنك بذلت كل ما بوسعك لتحقيق المطلوب، وبعد ذلك فإن كان هناك من هو أفضل منا فسنتقبل ذلك ولكننا نريد القتال حتى النهاية".

وأضاف "سأذكركم بشيء ما وهو أن هناك فريق واحد فقط نجح في الفوز بالدوري الإنجليزي دون تلقي أي هزيمة، هذا الفريق هو نحن، وهذا يعطيك المؤشرات بأننا قادرون على التتويج مرة أخرى".

وسيبدأ أرسنال مبارياته في عام 2016 بملاقاة نيوكاسل على ملعب الإمارات.