أم تقتل طفلتها الرضيعة بعد ولادتها بمستشفى بالشرقية لزواجها عرفيا

خنقت سيدة طفلتها الرضيعة بعد 4 ساعات من ولادتها بمستشفى كفر صقر العام بالشرقية.

كان اللواء حسن سيف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من الرائد هيثم حجازى رئيس مباحث كفر صقر، بوصول "محجوبة م أ م" 28 سنة ومقيمة كفر صقر للمستشفى العام بكفر صقر، واحتجازها بقسم الولادة، حيث قامت بوضع أنثى، وبعد 4 ساعات من ولادتها قامت بخنقها.

وبسؤالها أقرت أمام النقيب أحمد بدوى معاون مباحث كفر صقر، أنها كانت متزوجة عرفيا وتخلصت من الطفلة، وتم التحفظ عليها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 37/11 أحوال مركز شرطة كفر صقر لسنة 2015.

ـ حبس طالب قتل شقيقته لشكه فى سلوكها بالفيوم

>