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سرى صيام: أتمنى أن يكون رئيس البرلمان من المنتخبين

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سرى صيام: أتمنى أن يكون رئيس البرلمان من المنتخبين سرى صيام: أتمنى أن يكون رئيس البرلمان من المنتخبين
قال المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق والعضو المعيين فى مجلس النواب، إنه يتمنى أن يكون رئيس البرلمان المقبل من الأعضاء المنتخبين وليس المعينين، موضحاً أن هذا هو وجهة نظره الشخصية.

ووجه فى تصريحات صحفية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على ثقته فى اختياره عضواً بمجلس النواب ضمن النسبة المحددة لرئيس الجمهورية.

وأوضح أنه إذا أصر نواب البرلمان على اختاروه لرئاسة المجلس، واجمعوا على ترشيحه فإنه لا مانع لديه من تلبية رغبتهم، متمنياً التوفيق لكل الأعضاء الجدد فى البرلمان ذو الطبيعة الخاصة.

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