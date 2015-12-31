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انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب القاهرة والمحافظات

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انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب القاهرة والمحافظات انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب القاهرة والمحافظات
ضربت موجة من الأمطار الغزيرة القاهرة وعددا من المحافظات، ضمن حالة طقس غير مستقر، حيث بدأت من اليوم درجات الحرارة فى الانخفاض الملحوظ ليسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، وتتكاثر السحب على أغلب أنحاء البلاد.
>اليوم السابع -12 -2015

وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن غدا ستشهد أنحاء البلاد سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية وسيناء، تمتد حتى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، ويستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس واضطراب فى حركة الملاحة البحرية .

وبالنسبة لحالة البحرين، فترتفع الأمواج بالبحر المتوسط من 3 إلى 4 أمتار، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3أمتار .
>اليوم السابع -12 -2015

ومن جانبه أكد المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم فتح كافة بالوعات الأمطار والصرف الصحى وذلك لشفط مياه الأمطار التى سقطت اليوم بالمدينة.

وأضاف المهندس عصام بدوى، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أنه تم الدفع بعد من سيارات الشفط فى الأماكن المنخفضة بالمدينة، وذلك تحسبا لتراكم المياه فى حال زيادة تساقط الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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