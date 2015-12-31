سيد فليفل بعد تعيينه بالبرلمان: "قلبى ملىء بالإحساس بالمسئولية"

قال الدكتورسيد فليفل، عميد معهد الدراسات الأفريقية بالقاهرة الأسبق وعضو مجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بعد تعيينه فى مجلس النواب، إن قلبى ملىء بالإحساس بالمسئولية، والدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوفيق، وللبرلمان أن يقوم بدوره كأقدم البرلمانات فى العالم، وأن تستطيع مصر أن تنعم بمناخ من الاستقرار فى ظل الديمقراطية.

يذكر أن الدكتور سيد فليفل أستاذ التاريخ الحديث المعاصر بجامعة القاهرة، أحد كبار الخبراء المصريين بالشئون الأفريقية ويشغل منصب عميد معهد الدراسات الأفريقية بالقاهرة الأسبق، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون إفريقيا، وساهم بشكل واضح فى العمل على تطوير أواصر العلاقات مع الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل.

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