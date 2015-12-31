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القبض على مدرس مسجل خطر فى حالة سكر وبحوزته خمور بمحطة سكة حديد الجيزة

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القبض على مدرس مسجل خطر فى حالة سكر وبحوزته خمور بمحطة سكة حديد الجيزة القبض على مدرس مسجل خطر فى حالة سكر وبحوزته خمور بمحطة سكة حديد الجيزة
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة، من ضبط "جمال ا" 61 سنة مدرس بالمعاش، أثناء تواجده بالمحطة فى حالة سكر، وبحوزته 3 زجاجات كحولية متوسطة الحجم محلية الصنع.

تم عرض المتهم على مستشفى أم المصريين العام، وورد التقرير الطبى يفيـد أن المتهم فى حالة سُكر وتفوح من فمـه رائحـة مواد كحوليـة.

وتبين أنه مسجل شقى خطر تحت رقم 754 فئة ج "سرقة متنوعة" بمركز شرطة بنى مزار بأمن المنيا، وسبق اتهامه فى عدد 23 قضية أخرها القضية رقم 299/2007 إدارى قسم شرطة الشيخ زايد "هتك عرض"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 43953/2012 جنح قسم شرطة أول مدينة نصر "ضرب" حصر رقم 8869/2013 حضورى بالحبس لمدة شهرين بجلسة 12/3/2013.

تحرر المحضر رقم 4/46 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة، وجارى إرساله بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة الجيزة لقيده وعرضه على النيابة.


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