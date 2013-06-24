مريم أوزيرلي عائدة بمسلسل جديد

كحالها دائماً قبل وبعد انسحابها من المسلسل التاريخي "حريم السلطان3"، احتلت الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام الصحافة التركية بخبر عودتها في مسلسل درامي جديد، ستتقاضى عليه ثلاثة أضعاف أجرها في مسلسل "حريم السلطان".

ويقال إنها وقعت عقده قبل سفرها بفترة بسيطة جداً.

ملايين المشاهدين منذ الآن يعيشون حالة ترقب لهذا العمل الدرامي الجديد، الذي ستعود من خلاله للدراما التركية بعقد منصف لجهدها ولموهبتها ولشهرتها ولشعبيتها التي ثبتت قوتها واتساعها في مواقع التواصل الإجتماعي، التي تناقلت بشكل واسع الإنتقادات المسيئة لوحيدة جوردوم والمتمسكة بوجودها هي فقط في "حريم السلطان"4.

هذه الشعبية وشوق الملايين إليها ستضمن لمسلسلها الجديد ولمنتجيه من الآن الحصول على أعلى نسبة مشاهدة وأعلى حصة إعلانية في تركيا.