"ثقافة الإسماعيلية" تنظم مسابقة أدبية للشباب باسم "الأبنودى"

أعلن ماهر كمال مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية أن الفرع قرر تنظيم مسابقة المواهب للشباب باسم الراحل الشاعر عبد الرحمن الأبنودى، تحت سن الـ35 عاما لإتاحة الفرصة للشباب المبدعين كل فى مجال تخصصه، وذلك فى الرواية - أدب الطفل (قصة- شعر- مسرح- رواية) والمجموعة القصصية - ديوان شعر فصحى - ديوان شعر عامية.

وأشار كمال إلى أن الأعمال يتم إرسالها على قصر ثقافة الإسماعيلية وآخر موعد للإرسال الأعمال المشاركة فى المسابقة نهاية شهر فبراير المقبل، وتعلن نتيجة المسابقة فى الأسبوع الأخير من إبريل المقبل فى احتفالية بإحدى قاعات المجلس الأعلى للثقافة.

وأضاف ماهر كمال، أن شروط المسابقة تتضمن أن يكون المتسابق مصرى الجنسية وألا يزيد سن المتسابق عن 35 عاما، من واقع بطاقة الرقم القومى عند التقدم للمسابقة، وأن يكتب المتسابق عمله الأدبى باللغة العربية الفصحى.

وتتضمن الشروط ألا يزيد العمل عن 70 صفحة فولوسكاب A4 وبخط Simplified Arabic فونت 14 ما عدا الرواية، وأن يكون مراجعا نحويا ولغويا ولا يكون العمل المتقدم للمسابقة قد فاز بأى جائزة مصرية أو عربية أو تم نشره بأى صورة للنشر وأن يكتب المتسابق سيرته الذاتية متضمنة.

وتابع كمال أن قيمة جائزة المركز الأول 3 آلاف جنيه وقيمة جائزة المركز الثانى ألفا جنيه، وقيمة جائزة المركز الثالث ألف جنيه، فى كل مجالات المسابقة، وتنشر الأعمال الفائزة بالمركز الأول بسلسلة كتاب المواهب ويمنح الفائزون شهادات تقدير من المجلس الأعلى للثقافة.