إزالة 50 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالشرقية

شن رؤساء مدن الزقازيق وكفر صقر والحسينية، اليوم الخميس، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، والتى تمكنت من رفع 50 حالة تعدٍ.

وقاد على الصناديلى، رئيس مدينة الزقازيق، حملة لضبط مخالفات التعديات بالوحدة المحلية بقريتى بنى عامر وشيبه، وأسفرت عن إزالة 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية من أسوار وبناء بالطوب الأحمر والدبش فى شيبة، وتحرر محضر بذلك، وتم إحالة المخالفات إلى النيابة، و16حالة ببنى عامر تعد على الأراضى الزراعية من أسوار وبناء بالطوب الأحمر والدبش، بإجمالى 22 حالة تعدٍ.

وقام ماهر قنديل، رئيس مركز ومدينة كفر صقر، وإسماعيل مصطفى، رئيس الوحدة المحلية بالقضاة، تدعمهم قوة من مركز شرطة كفر صقر، بإزالة 28 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بدائرة الوحدة المحلية بالقضاة.

فيما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية ، بإشراف اللواء يحيى برجل، رئيس المدينة، بعمل حملة إزالة للإشغالات الموجودة بناحية مدينة الحسينية "الشارع الرئيسى"، لإزالة التعديات الواقعة من إشغالات فى الشارع الرئيسى، وذلك من أجل الحركة المرورية حتى يشعر المواطن بالتغيير.