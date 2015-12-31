أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. انتهاء مباراة الأورمان الخيرية لدعم مستشفى شفاء بالأقصر

Google+ Print
بالصور.. انتهاء مباراة الأورمان الخيرية لدعم مستشفى شفاء بالأقصر بالصور.. انتهاء مباراة الأورمان الخيرية لدعم مستشفى شفاء بالأقصر
انتهت منذ قليل، المباراة الخيرية التى أقيمت بالصالة المغطاة بمدينة طيبة شمالى محافظة الأقصر، بين نادى المدينة المنورة وفريق شباب المصريين بالخارج، بمشاركة عميد لاعبى العالم الكابتن أحمد حسن، والدكتور مدحت السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتورة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة.

وجاءت نتيجة المباراة لصالح فريق شباب المصريين بالخارج على نادى المدينة المنورة بنتيجة 4 أهداف بـ3 أهدف، حيث أحرز الكابتن أحمد حسن 3 أهداف منها هدفان من ضربتى جزاء، وهدف من ضربة حرة مباشرة، وتأتى تلك المباراة لصالح دعم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان لأبناء محافظات الصعيد.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365