بالصور.. انتهاء مباراة الأورمان الخيرية لدعم مستشفى شفاء بالأقصر

انتهت منذ قليل، المباراة الخيرية التى أقيمت بالصالة المغطاة بمدينة طيبة شمالى محافظة الأقصر، بين نادى المدينة المنورة وفريق شباب المصريين بالخارج، بمشاركة عميد لاعبى العالم الكابتن أحمد حسن، والدكتور مدحت السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتورة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة.

وجاءت نتيجة المباراة لصالح فريق شباب المصريين بالخارج على نادى المدينة المنورة بنتيجة 4 أهداف بـ3 أهدف، حيث أحرز الكابتن أحمد حسن 3 أهداف منها هدفان من ضربتى جزاء، وهدف من ضربة حرة مباشرة، وتأتى تلك المباراة لصالح دعم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان لأبناء محافظات الصعيد.



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