إسرائيل ترفض تدريس رواية عن قصة حب بين فلسطينى وإسرائيلية فى المناهج

>رفضت وزارة المعارف الإسرائيلية طلبا بضم رواية عن قصة حب بين فلسطينى وإسرائيلية فى مناهج المدارس الثانوية، لمخاوف من تشجيعها على إقامة علاقات غرامية بين إسرائيليات وفلسطينيين.

وطالب المعلمون بوضع رواية "الجدار الحى" ضمن قائمة المؤلفات الأدبية، لكن محتواها اعتبر غير مناسب لطلاب المدارس الثانوية، وتتحدث الرواية، وهى من تأليف دوريت رابينيان، عن علاقة حب بين فتاة إسرائيلية وشاب فلسطينى.

ومن المبررات التى أوردتها الوزارة هى ضرورة الحفاظ على "الهوية القومية لكل فئات المجتمع الإسرائيلى،" وبأن "العلاقات الحميمة بين اليهود وغير اليهود تهدد فرادة الهوية."

ونقلت صحيفة ها أرتس الإسرائيلية عن رسالة كتبتها المسؤولة فى وزارة المعارف داليا فينيغ تفيد برفض ادراج الرواية لعدم قدرة المراهقين على إدراك "أهمية الذوبان والتلاشي".

ولم تحدد الوزارة فى بيان صدر اليوم الخميس أسباب رفض الرواية، مكتفية بالقول إن القرار اتخذ عقب موازنة "المزايا والعيوب"، وتشمل قائمة المؤلفات الأدبية التى حددتها الوزارة للمدارس الثانوية رواية عن قصة حب بين يهودية وعربي

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