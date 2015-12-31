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تفاصيل جديدة فى قضية تمثال القبضة بميدان عرابى بالإسماعيلية.. صاحبة الفكرة: لم أكلف خزينة المحافظة مليما وتكاليف إنشائه من مالى الخاص.. مصمم التمثال طفل 10 أعوام.. والمحافظ يوقف العمل بالتمثال

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تفاصيل جديدة فى قضية تمثال القبضة بميدان عرابى بالإسماعيلية.. صاحبة الفكرة: لم أكلف خزينة المحافظة مليما وتكاليف إنشائه من مالى الخاص.. مصمم التمثال طفل 10 أعوام.. والمحافظ يوقف العمل بالتمثال تفاصيل جديدة فى قضية تمثال القبضة بميدان عرابى بالإسماعيلية.. صاحبة الفكرة: لم أكلف خزينة المحافظة مليما وتكاليف إنشائه من مالى الخاص.. مصمم التمثال طفل 10 أعوام.. والمحافظ يوقف العمل بالتمثال
مازال تمثال القبضة أو كما أطلق عليه بعض رواد صفحات التواصل قبضة "مازنجر" يثير البلبلة داخل مدينة الإسماعيلية، وخاصة بعد قرار محافظ الإسماعيلية اللواء يس طاهر بوقف العمل فى التمثال ومنع إقامة أى تماثيل بميادين وشوارع المحافظة إلا بعد الرجوع إلى لجنة الفنون التشكيلية التى أصدر المحافظ قرارا بتكليفها عمل تقارير حول التمثال.

صاحبة الفكرة: التمثال إهداء للمحافظة


>"اليوم السابع" التقى صاحبة فكرة التمثال الدكتورة سماح جاد رئيسة جمعية المرأة بالإسماعيلية، وأكدت، أن التمثال الذى أثار ضجة وتم منع العمل وهو تمثال القبضة قمت بتحمل كل تكاليفه، والتى وصلت إلى 47 ألف جنيه من مالى الخاص، وشركتى التى تقوم بتنفيذه وهى شركة سواعدنا لتأهيل الشباب للعمل، ولم تدفع المحافظة أو الحى أى مبالغ مالية، وتم الحصول على كل الموافقات من الحى بإقامة التمثال بميدان عرابى، وهو فكرة وتصميم الطفل سيف سليم من أبناء الإسماعيلية الموهوبين فنيا عمره 10 سنوات، بعد الإعلان عن مسابقة بين طلاب المدارس أسفرت عن فوز هذا التصميم.

مواصفات تمثال القبضة


>وأضافت الدكتورة سماح جاد، أن التمثال يتكون من "اليد" وتمثل قبضة شباب الإسماعيلية و"الصخرة" تمثل البناء والنشيد والصورة تعبر عن تحدى الفساد ودعوة لتمكين شباب الإسماعيلية من العمل، إضافة إلى قوة القبضة التى تعبر عن مواجهة الفساد عن طريق البناء والتشييد والشكل الأجوف يمثل الواقع بكل سلبياته، وتم تجسيمه فى شكل صخرى، واستطاعت القبضة تكسيره والشعلة هى فى المقابل من القبضة لتعطى توازنا للشكل من الناحية الفنية، فضلا عن كونها الرمز الرئيسى بالشكل، وهى تعبر عن تشجيع الاستثمار والإنتاج بالمحافظة، واستيعاب الشباب العاطل عن العمل والشعار فى قمة الشكل المجسم يتوسط المسافة بين القبضة والشعلة، وهو عبارة عن تاج ويعنى إرادة شعب.

وطالبت الدكتورة سماح اللجنة المشكلة من قبل الثقافة بإبداء الرأى الفنى حول التمثال لاستكمال العمل وهو إهداؤه للمحافظة.

تشكيل لجنة فنية لمعاينة التمثال


>وأكد محافظ الإسماعيلية اللواء يس طاهر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه اتخذ قرارًا فى المجلس التنفيذى للمحافظة الاثنين الماضى بتنظيم عملية إقامة التماثيل، حفاظا على الشكل الجمالى والحضارى، ومنعا من انتشار أى تماثيل تسىء للشكل الحضارى وتكون مسار سخرية من الزائرين أو من مواطنى المحافظة، كما حدث فى بعض المحافظات لذلك كان قرارى لمدير فرع ثقافة الإسماعيلية بتشكيل لجنة من الفنانين التشكيليين بالفرع تقوم بإبداء الرأى الفنى فى التمثال وفى أى تماثيل قادمة وبناء على قرار اللجنة سوف يتم اتخاذ القرار باستكمال البناء أو توقفه، لأنه فى النهاية نعمل لصالح المحافظة ولابد أن يكون هناك تنسيق جمالى مناسب.

صفحات التواصل الاجتماعى


>وكان عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعى قد أثاروا قضية إنشاء تمثال وسط ميدان عرابى بحى أول أطلقوا عليه قبضة مازنجر، وتناولوا التمثال بالسخرية واتهموا المسئولين بإهدار المال العام، وقام "اليوم السابع" فى حينها بالتواصل مع اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الذى أكد فى بداية الأمر عدم علمه بوجود التمثال، وبسؤال المهندس أحمد عبد الباقى رئيس حى أول الذى يتبعه موقع التمثال أقر بأن إحدى الشركات تبرعت بإنشاء التمثال.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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