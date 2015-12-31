حبس صاحب مقهى تعدى بالضرب على مساعد رئيس حى غرب شبرا الخيمة

أمر كريم عامر مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بحبس صاحب مقهى أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتعدى بالسب والشتم على مساعد رئيس حى غرب شبرا الخيمة، والقائمين بحملة لرفع الإشغالات والمقاهى المخالفة بمنطقة المنشية الجديدة.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا، يفيد ورود مذكرة لقسم أول شبرا الخيمة من علاء النادى رئيس حى غرب شبرا الخيمة متضمنة بلاغ "أحمد سامى" 32 سنة مساعد رئيس الحى للمتابعة الميدانية بحى غرب شبرا الخيمة، أنه أثناء قيام مسئولى الحى بحملة لرفع الإشغالات والمقاهى المخالفة بمنطقة المنشية الجديدة قام "أحمد .ح" 24 سنة صاحب مقهى وبائع كبدة بالتعدى على القائمين بالحملة بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات والاستيلاء على الإشغالات الخاصة بالمقهى، والتى تم رفعها بواسطة الحملة وإحداث تلفيات بالسيارة الخاصة بالحى رقم 3984 ق ب ج عبارة عن كسر المرآة اليسرى.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم برئاسة الرائد محمد سرحان من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وقرر أنه حال قيامه ببيع الكبدة بجوار المقهى الخاص بوالده حدثت مشادة كلامية بين عمال المقهى والعاملين بالحى إثر قيامهم برفع الإشغالات الخاصة بالمقهى على السيارة لمصادرتها.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 28054 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة المستشار مصطفى المتناوى و بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها.