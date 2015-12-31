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تأجيل محاكمة 9 ضباط شرطة متهمين بقتل 4 من أسرة واحدة لـ25مايو بالغربية

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تأجيل محاكمة 9 ضباط شرطة متهمين بقتل 4 من أسرة واحدة لـ25مايو بالغربية تأجيل محاكمة 9 ضباط شرطة متهمين بقتل 4 من أسرة واحدة لـ25مايو بالغربية
أجلت محكمة جنايات المحلة الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعودى الشربينى محاكمة 9 ضباط شرطة متهمين بقتل 4 من أسرة واحدة لجلسة 25 مايو، لتنفيذ طلبات الدفاع بالتصريح باستخراج صورة من القضية المنسوخة والاستعلام من شركة المحمول، وضم الأحراز "تليفونات سامح أمين الشرطة" وفضها واستدعاء اللجنة الثلاثية كاملة.

واستدعاء عادل الجوهرى والعميد أسعد الذكير رئيس المباحث الجنائية بالغربية آنذاك والعميد خالد العرنوسى مدير المباحث الجنائية آنذاك والضباط أيمن زكريا والمعتصم بالله وحضور أطباء اللجنة الثلاثية للطب الشرعى، بالإضافة إلى تنفيذ طلبات المدعين بالحق المدنى تجهيز قاعة المحكمة بشاشات عرض وبروجكتور لعرض السيديهات.

كانت هيئة المحكمة قد انعقدت صباح اليوم الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها اللواء مشير فايز حكمدار أمن المحلة وسمنود، واللواء محمود أبو طالب مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة والعميد طارق داود مأمور المركز.

وناقشت محكمة جنايات المحلة الدائرة الرابعة برئاسة المستشار سعودى الشربينى الدكتور محمد عبد العزيز الطبيب الشرعى حول التقرير الطبى للمتوفين، ورفعت هيئة المحكمة الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها المتقدم.

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مصر 365