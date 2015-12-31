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تعليق الدراسة بجامعة عدن بعد اختطاف عميد كلية الهندسة

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تعليق الدراسة بجامعة عدن بعد اختطاف عميد كلية الهندسة تعليق الدراسة بجامعة عدن بعد اختطاف عميد كلية الهندسة

قرر مجلس جامعة عدن - العاصمة المؤقتة لليمن - تعليق الدراسة بالجامعة لحين إشعار آخر . وجاء هذا القرار عقب قيام مجموعة من المسلحين باقتحام مبنى كلية الهندسة بالجامعة ، واختطفوا الدكتور صلاح مبارك بن حنتوش عميد الكلية .

وذكر موقع "صدى عدن" الإخباري أن المسلحين اقتحموا الكلية ، وقاموا بإخراج الطلاب من القاعات وذهبوا الى مكتب العميد واصطحبوه إلى مكان مجهول ، ولا يعرف مصيره حتى الآن .

وعقد مجلس الجامعة اجتماعا عقب ذلك ، وقرر تعليق الدراسة لحين اتخاذ السلطات الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار هذا الحادث .

وكان عدد من المتطرفين قد اقتحموا الجامعة أمس الأول وأخلوا 3 كليات من الطلاب لمنع الاختلاط مع الطالبات .

يذكر أن عدن تعانى من فوضى أمنية بعد تحريرها تمثلت في حدوث عمليات اغتيال لشخصيات عسكرية وأمينة ومن المقاومة ، وذلك على الرغم من الجهود التي تقوم يها السلطات الأمنية لتثبيت الأمن فى المحافظة .
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