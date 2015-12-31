التحقيق مع عامل شرع فى قتل "حداد" لمنعه من ضرب زوجته بالجيزة

تباشر نيابة قسم الجيزة التحقيق مع عامل لاتهامه بالشروع فى ذبح عم زوجته، وتسديد عدة طعنات له، بسبب محاولة المجنى عليه منع المتهم من الاعتداء على زوجته.

وكشفت تحريات المقدم هانى عكاشة، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، أن المتهم تشاجر مع زوجته بسبب خلافات أسرية واعتدى عليها بالضرب وسط الشارع، مما دفع عم الزوجة، ويعمل "حداد"، للتدخل للدفاع عنها ومنع زوجها من ضربها، إلا أن الزوج أشهر سلاحًا أبيض وأصاب الحداد بـ3 طعنات بالرقبة والبطن والصدر وفر هاربًا.

وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى فى حالة حرجة، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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