موركس دور:نوال هدّدت بالانسحاب وأحلام خطفت الأضواء

على الرغم من الأجواء الأمنية المتوترة في مدينة صيدا جنوب لبنان، تمسّك القيمون على جائزة الموركس دور بالحفل، وأصرّوا على إجرائه رغم الإحراج الذي شعر به بعض الفنانين، ما انعكس على أجواء الحفل الذي كان احتفاءاً بالجيش اللبناني وجنوده الذين سقطوا يوم أمس الأحد، وكانت كل الجوائز تجيّر لصالح المؤسسة العسكريّة.

الحفل كان خليجياً بامتياز، مع الجوائز الثلاثة التي حصدتها كل من الفنانة أحلام والفنانة نوال الكويتية والفنان ماجد المهندس.

نوال الكويتية كانت أوّل الواصلين عند السابعة والنصف، فجلست على تراس كازينو لبنان تستريح وتنظر موعد بدء الحفل.

حديث مع نوال عن ابنتها حنين

وصولها المبكر عكس اﻻلتزام بشخصيتها كفنانة تحترم الوقت وتقدّر أهمّيته، وفي جلستها دارت بينها وبين "سيدتي نت" دردشة قصيرة تناولت فيها علاقتها بابنتها حنين، فقالت "تربيتي ﻻبنتي فيها الكثير من الحنان، وأنا أعطيها كل اهتمامي، فأتابع ابنتى بكافة التفاصيل، لكنّي أعاقبها أحياناً كثيرة عندما تخطىء، ومعاقبتي لها أن أقاطعها، وﻻ اتكلم معها ومقاطعتي لها ﻻ تدوم أكثر من نصف ساعة".

وعمّا إذا كانت تربّي ابنتها بالطريقة نفسها التي ربّتها والدتها عليها قالت "والدتي الله يرحمها كانت قاسية علينا بتربيتها، أما أنا فأربّي ابنتي بطريقة مختلفة".

وحول ما اذا كانت ابنتها تحمل جينات موسيقية وتحب الفن مثل والديها قالت نوال

"حنين تحفظ أعمالي، وهي تحب نانسي كثيراً، وعندما شاركت في Arab Idol كانت برفقتي، وعندما شاهدت نانسي أحبّتها كثيراً كما أنها تحبّ أحلام لأنها تلاعبها كثيراً".

وعمّا إذا كانت نوال تتصرف مع ابنتها كصديقة او كآم فقط قالت

"أعاملها كصديقة وهي تفهم عملي، فعندما تراني أعدّ نفسي تسألني أنت تضعين المكياج وتسرّحين شعرك لديك عمل؟ فأرد عليها نعم لدي عمل، فتفهم طبيعة عملي".

نوال وماجد ونانسي

عندما قاربت الساعة الثامنة والنصف دخلت نوال الصالة، وكان الفنان ماجد المهندس يجلس على الطاولة نفسها، سلّمت عليه فقال لها ماجد "لقد اشتقنا لك"، فردّت "أنا أيضاً"، وسألها عن زوجها الملحن مشعل العروج.

وبعد قليل وصلت الفنانة ناسي عجرم، وسلّمت على نوال قائلة لها " لم أشبع من رؤيتك في Arab Idol"، فردّت نوال "وأنا أيضاً"، وأضافت "ابنتي تحبّك كثيراً وتردد أغنياتك".

وأثناء حديثهما وصلت الفنانة أحلام، وسلّمت على نانسي ونوال وقالت لها نانسي "نحن معاً في Arab Idol ومعاً في الموركس"، فردّت أحلام "انشا لله ع طول".

كاميرا أحلام

ثم وصلت الفنانتان إليسا ومايا دياب، ومن بعدهما الفنان وائل كفوري الذي جلس إلى جانب الفنان ماجد المهندس، وتبادلا أطراف الحديث، ويضحكان معاً، وقد سلّمت أحلام على ماجد قائلة له "مبروك الجائزة"، وهو بدوره هنأها قبل استلام كل منهما جائزته.

وقد بدا ماجد بكامل أناقته، أما أحلام فكانت تلتقط الصور طوال الوقت ومنذ لحظة وصولها وتنزلها على instagram وتكتب على التويتر، فلم تترك لحظة الكاميرا وصوّرت الجميع دون استثناء وصفقت للجميع، وكانت أوّل المكرمين ومن ثم ماجد المهندس الذي حصل على جائزته وغادر بحكم سفره المبكر معتذراً من الجميع، وقد قدّم ماجد أغنية "سحرني هواها" التي ردّدها الجمهور وتفاعل معها بحماس.

وكانت أحلام ترسل له اإشارات لكي يذكر اسمها وهو يردد أسماء الفتيات في الأغنية، لكن ماجد لم يفهم ما تقصده من اشاراتها له. منافسة على تويتر

أحلام شغلت الجميع وكانت هي نجمة الميركس دور ونجمة social midia ، وكانت هي وإليسا تتنافسان بنشر اأخبار على تويتر، بينما نوال كانت تجلس بهدوء تناظر الجميع دون تعليق، وكان أحياناً تتبادل مع أحلام بعض الأحاديث.

نانسي مرهقة

بدورها، الفنانة نانسي عجرم التي بدا عليها الإرهاق كانت أوّل الحاصلين على الجائزة، ثم جلست قليلاً والتقطت لها أحلام بعض الصور قبل أن تغادر.

الشاب خالد محظوظ

الفنان الشاب خالد كان حظه جميلاً، فقد جلس بين إليسا ومايا دياب على الطاولة وقال لـ"سيدتي نت" ممازحاً "من أفضل مني اليومى حظاً، فانا أجلس بين قمرين وحاصل على جائزة الميركس دور".

وائل كفوري يهدي جائزته لابنته وزوجته

الفنان وائل كفوري وبعد حصوله على جائزته، كنجم الغناء اللبناني للعام 2012، أهدى جائزته وللمرة اأولى لزوجته وابنته، وكأنه أراد أن ينفي كل الشائعات التي طالته مؤخراَ، فيما يخص طلاقه من زوجته، ثم غادر كالعادة من خلف الكوليس.

إليسا انتظرت مايا

كان لافتاً بقاء الفنانة إليسا لنهاية الحفل، رغم استلامها لجائزتها كنجمة الغناء اللبناني، وكانت تنتظر حصول مايا دياب على جائزتها التي تأخرت حتى الفقرة ما قبل الأخيرة.

نوال هدّدت بالانسحاب

حصلت مشكلة في الحفل، إذ أنّ الفنانة نوال الكويتية كانت ستغادر الصالة لتأخر تسليمها الجائزة، رغم أنّ ترتيبها في تسليم الجوائز يأتي في المرتبة الثامنة أي بعد الفنان وائل كفوري، وقبل الفنان ماجد المهندس وقبل نانسي عجرم، لكن تم استبدال الأدوار، ما دفع بنوال الكويتية بأخذ قرار بعدم استلام الجائزة، لكن الفنانة أحلام أقنعتها وقالت لها "لقد حضرت الحفل ونحن كلنا جالسون لنفرح لك بالجائزة".

نوال كانت منزعجة جداً من سوء التنظيم والمحسوبيات، ومع ذلك ورغم إعلان اسمها كأفضل نجمة غناء عربي قامت مرغمة واستلمت الجائزة، وكانت أحلام طوال الوقت تشجع نوال وتحّمسها وهي تغنّي، لكن مزاج نوال كان متعكراً.

نانسي غادرت باكراً

ناسي عجرم حصلت على جائزتها وغادرت باكراً، مستأذنة من

أحلام وإليسا ونوال.

تذمّر ليلى وغادة من الصحافة

الفنانتان المصريات ليلى علوي وغادة عبد الرازق لم يسمحا للصحافة بإجراء أحاديث معهما، وكانتا تتذمّران من أي إعلامي يقترب منهما، في حين أن إلهام شاهين عاملت الجميع بلطف، واثناء خروج غادة عبد الرازق من الحفل قالت لمدير أعمالها "أبعد الصحافيين عني لا أريد التقاط الصور".

باختصار، كان الحفل غنياً بالجوائز، ومناسبة للقاء الفنانين في لبنان، ولو في ظروف صعبة.

رسائل النجوم عبر "سيدتي نت"

خارج الاحتفال كان الجو قاتماً، فقد خيّم الحزن العام على وجوه المكرمين في الـ"موريكس دور" لعام 2012 نتيجة الأوضاع الأمنية المتردّية التي يشهدها لبنان، فاختصرت كلمات الفنانين بالدعوة لحماية الجيش اللبناني من أي إعتداء لأنه الوحيد الكفيل بحماية الوطن.

النجوم بدأوا يتوافدون على السجادة الحمراء عند الساعة السابعة تقريباً ولغاية الساعة الثامنة، حيث قام القيمون بلف السجادة الحمراء، لارتباط الكازينو بحفل زفاف.

وكالعادة في كل حفل "موريكس دور" يكون النجوم على عجلة من أمرهم حيث لا يسمح وقتهم سوى بأحاديث مقتضبة مع الإعلام.

"سيدتي نت" حضرت على السجادة الحمراء وعادت لكم بهذه اللقطات الحصرية وأحاديث خاصة مع أهم النجوم المكرمين.

الفنان ماجد المهندس الذي حاز على جائزة أفضل مطرب عربي، شكر في حديث لـ"سيدتي نت" القائمين على جائزة "موريكس دور" وجمهوره على التصويت والإعلام العربي الذي يقف معه بشكل دائم.

الفنانة إليسا خصت "سيدتي نت" بقولها: "أنا اليوم يهمني الحدث أكثر من الجائزة لأنه يجمع كل الفنانين والتكريم هو جميل أشكر "الفانز" الذي يصوت لي في كل مرة ويضعني في المقدمة".

الفنانة نانسي عجرم أكدت لـ"سيدتي نت" أنها تستحق جائزة موريكس دور وقالت "بصراحة ارتحت قليلاً وكان "أراب ايدول" يأخذ كل تفكيري وبات لدي وقت لأفكر بالألبوم وبكليباتي".

من جهته الإعلامي نيشان قال لـ"سيدتي نت" انا عضو لجنة التحكيم بالـ"موريكس" واتيت لاحتفل بالناجحين"، ولم يفته توجيه تحية إلى الجيش اللبناني.

الممثلة المصرية ليلى علوي ورغم هروبها من الصحافة خصت "سيدتي نت" بحديث مقتضب، فقالت إنها سعيدة بتكريم السينما المصرية وفخورة بالرسالة التي قدمها الفن المصري وبالتقدير الذي تلقاه في لبنان.

الممثلة المصرية الهام شاهين قالت لـ"سيدتي نت" "يجب أن نقف الى جانب بعضنا البعض كفنانين وعلينا الوقوف ضد الهجمة الشرسة ومن يتاجر باسم الدين ومن يحاول ان يغير حياتنا، ونحن صامدون ولا يمكن لاحد ان يعمل في ظل هذه الموجة من التشدد، واعتقد أن الفن له دور كبير في الارتقاء بأذواق الناس والتأثير في فكرهم، ولا أتصور حياة من دون فن ووجودنا دعم للموريكس دور.

تابعوا المزيد من رسائل النجوم في فيديو مصوّر عبر "سيدتي نت".