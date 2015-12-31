طيران التحالف الدولى يدمر جسرا حديديا نصبه داعش على نهر الفرات بالأنبار

دمر طيران التحالف الدولى جسرا حديديا الخميس، نصبه تنظيم داعش الإرهابى على نهر الفرات بقضاء "هيت" فى محافظة الأنبار غربى العراق.

وذكر مصدر عسكرى بالأنبار أن طيران التحالف بالتنسيق مع قيادة الفرقة السابعة بالجيش العراقى قصف جسر"الخوضة" الحديدى الواقع على نهر الفرات والرابط بين جزيرة "البونمر" ومركز مدينة هيت غرب الرمادى.

وأشار المصدر إلى أن الجسر صنعه داعش من الحديد على نهر الفرات لتسهيل عبور عناصره وإمداداته والتعزيزات من خارج مدينة هيت كون جسر هيت القديم قد تم تدميره سابقا.

>على صعيد آخر، أصيب ثمانية من المدنيين العراقيين اليوم نتيجة انفجار عبوة ناسفة فى قضاء "أبوغريب" غرب العاصمة العراقية (بغداد).

>وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامى) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

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