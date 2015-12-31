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مجلس الأهلي بدون اثنان من أعضائه يجتمع بالشؤون القانونية لمناقشة الأزمة

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مجلس الأهلي بدون اثنان من أعضائه يجتمع بالشؤون القانونية لمناقشة الأزمة مجلس الأهلي بدون اثنان من أعضائه يجتمع بالشؤون القانونية لمناقشة الأزمة

استقر الأهلي على التعاقد مع عمرو السولية خلال الأيام القليلة المقبلة لينضم اللاعب إلى القلعة الحمراء في سوق الانتقالات الشتوية التي ستبدأ الجمعة.

وعلم FilGoal.com أن الاتجاه داخل الأهلي الآن هو الموافقة على ضم السولية لاعب الشعب الإماراتي في شهر يناير.

وانتقل صاحب الـ26 عاما إلى النادي الإماراتي مطلع الموسم الحالي من الإسماعيلي وسط تكهنات باقتراب توقيعه للأهلي بعد فترة ما.

ويلعب السولية في خط الوسط الذي يضم الأهلي فيه حسام غالي وحسام عاشور ومحمد حمدي وصالح جمعة وعبد الله السعيد وأيضا أحمد فتحي قادر على اللعب به.

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