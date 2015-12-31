لعبة في الجول – غالي يكشف: سر كباري العظماء.. وأجمل ' كوبري شربته في حياتي! '

حين مرت الكرة من بين قدمي ستيفن جيرارد تنبأ متابعو مباراة منتخبي مصر وإنجلترا بأن أيقونة ليفربول سيكون مديرا فنيا رائعا في المستقبل، أسوة بما حدث مع بيب جوارديولا بعدما كان أيضا احد ضحايا حسام غالي.

غالي شهير بقدرته على جعل الكرة تمر من بين قدمي عظماء.. فعلها مع بيب وجيرارد، وفعلها كذلك مع آريين روبن قطار بايرن ميونيخ.

اليوم يحكي غالي لـFilGoal.com عن تلك "الكباري" التي لا ينساها. ثم يكشف عن الكوبري الأكثر جمالا في تاريخه، ليس كمنفذ له بل كمستقبل.

يقول غالي لـFilGoal.com: "ظروف اللعب هي التي تدفعك لقرار وضع الكرة بين قدمي خصمك".

وتابع "لست معتادا على تشتيت الكرة. أحب أن أسلم الكرة إلى قدم زميلي. لا ألعب كرات عالية في بناء الهجمات، الكرة دائما يجب أن تكون على الأرض".

وأردف "لهذا تحدث أحيانا لقطات مثل تلك التي قمت بها مع بيب وروبن وجيرارد. لكني في الأصل لا يكون تركيزي وضع الكرة من بين قدمي أي لاعب!".

كوبري عكسي

ماذا عن أجمل "كوبري شربه" حسام غالي من منافس؟

يجيب غالي مبتسما لـFilGoal.com "من مصطفى شبيطة في مباراة بتروجيت ضد الأهلي الموسم الماضي. كانت كرة جميلة منه".