هؤلاء النجوم الأكثر تداولاً في غوغل تركيا في الـ 2015

من عام إلى آخر ترتفع أسهم نجوم، وتنخفض أسهم آخرين في قائمة النجوم الأتراك الأكثر تداولاً في محرك البحث غوغل في تركيا، وفي نهاية شهر ديسمبر 2015 رصدت الصحافة التركية النجوم الأتراك الأكثر بحثاً في محرك البحث غوغل، وشكلت أسماؤهم مفاجأة حقيقية للقراء.

قبلة ليلى ليديا الساخنة مع أمير

احتل صدارة قمة النجوم الأتراك الأكثر تداولاً في الأنترنت وغوغل حسبما أعلنت الشركة في تركيا، النجم التركي الشاب شاتاي أولوسوي الشهير بأمير والنجمة الشابة ليلى ليديا شريكته في فيلم "جنون العسل"، حيث أشعلا السوشيال ميديا بقبلتهما الساخنة ضمن أحداث الفيلم الذي يشهد إقبالاً جماهيرياً عليه في دور السينما التركية والألمانية، ومتوقع أن يحصد أعلى الإيرادات في عطلة رأس السنة الميلادية.

ظهور بيرين سات في الحلقة السابعة من (كوسيم)

هز ظهور بيرين سات المنتظر في الحلقة السابعة من المسلسل التاريخي "كوسيم" مواقع التواصل الإجتماعي، وحلت بيرين في قائمة صدارة الأكثر بحثاً وتداولاً في الأنترنت بعد التأثير الإيجابي الذي أحدثه ظهورها في تصنيف المسلسل الأسبوعي حيث تقدم عن السابق، لكنه لم يستطع زحزحة "وادي الذئاب" عن مركزه الأول الصامد مساء كل خميس، ورغم أن الثقل الأكبر على بيرين سات في رفع نسبة المشاهدة إلا أن جمهورها متفائل بنجاح المسلسل بسبب أدائها الجميل، وقوة شعبيتها في داخل تركيا وخارجها.

السلطان أحمد الأول الأكثر تداولاً بعد بيرين سات

تلا بيرين سات مباشرة النجم التركي الشاب إكين كوتش الشهير بالسلطان أحمد الأول شريكها ببطولة المسلسل التاريخي "كوسيم"، ويعد أدائه ناجحاً ومقبولاً لدى جمهوره التركي حيث تصدر إستفتاء لأفضل نجوم "كوسيم" أداءً في أحد المواقع الصحفية الإلكترونية التركية، وتفوق على قادر دولو بطل "فاتح حربية"، ومتي هوروز أوغلو الشهير بسهيل في "على مر الزمان".