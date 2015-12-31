فيفيان مراد نجاح جديد في تونس وإلى أبو ظبي ليلة رأس السنة!

أحيت النجمة اللبنانية فيفيان مراد الحفل السنوي لشركتي SAMSUNG وTCL للاتصالات في تونس بحضور الجالية اللبنانية وكبار الشخصيات التونسية.

كما أحيت فيفيان في اليوم التالي حفلَي زفاف لعائلتين تونسيتين مهمتين في فندق (الريجنسي بالاس) في منطقة (قمرت) السياحية.

كما وكان لفيفيان إطلالة في البرنامج الأول في تونس (لمن يضحك فقط) مع الزميل نوفل الورتاني، هذا ولم تستطع أن تلبي إلا دعوات الإذاعات، لتتواصل مع جمهورها التونسي، خصوصاً بعد نجاح أغنية (كل شي توقعتو) وتصدرها المرتبة الأولى في إذاعة (موزاييك) و(شمس إف إم) وراديو (كلمة) حيث استقبلت بحفاوة كبيرة.

فيفيان على موعد مع جمهورها ليلة رأس السنة في أبو ظبي في فندق (نوفوتيل) مع النجم وليد توفيق والنجم هشام الحاج.