أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فيفيان مراد نجاح جديد في تونس وإلى أبو ظبي ليلة رأس السنة!

Google+ Print

الخميس 31-12-2015 15:44

أحيت النجمة اللبنانية فيفيان مراد الحفل السنوي لشركتي SAMSUNG وTCL للاتصالات في تونس بحضور الجالية اللبنانية وكبار الشخصيات التونسية.
كما أحيت فيفيان في اليوم التالي حفلَي زفاف لعائلتين تونسيتين مهمتين في فندق (الريجنسي بالاس) في منطقة (قمرت) السياحية.
كما وكان لفيفيان إطلالة في البرنامج الأول في تونس (لمن يضحك فقط) مع الزميل نوفل الورتاني، هذا ولم تستطع أن تلبي إلا دعوات الإذاعات، لتتواصل مع جمهورها التونسي، خصوصاً بعد نجاح أغنية (كل شي توقعتو) وتصدرها المرتبة الأولى في إذاعة (موزاييك) و(شمس إف إم) وراديو (كلمة) حيث استقبلت بحفاوة كبيرة.
فيفيان على موعد مع جمهورها ليلة رأس السنة في أبو ظبي في فندق (نوفوتيل) مع النجم وليد توفيق والنجم هشام الحاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي