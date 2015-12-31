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كاريس بشار تلحق باسم ياخور للمرة الثالثة

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الخميس 31-12-2015 15:56

دمشق – سيدتي نت

تتحضر النجمة السورية كاريس بشار للمشاركة في مسلسل " زوال " من تأليف يحيى بيازي وزكي مارديني وإخراج أحمد إبراهيم أحمد و إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي .
وعلم موقع " سيدتي نت " بشكل حصري أن النجمة السورية ستحل ضيفة شرف على المسلسل الاجتماعي الذي انطلق تصويره في العاصمة السورية دمشق قبل أيام قليلة. ولكن بشخصية هامة ومؤثرة رغم صغر حجم حضورها من حيث عدد المشاهد .
ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم وفي مقدمتهم سلوم حداد و فادي صبيح وميسون أبو أسعد.
وبهذا تنضم النجمة كاريس إلى النجم السوري باسم ياخور الذي حل ضيفاً على العمل وصور عدداً من مشاهده فيه. ويعد هذا العمل هو الحضور الثاني للنجمين السوريين معاً بعد مشاركاتهما ببطولة خماسية " شكراً على النسيان " ضمن الجزء الثالث من مسلسل أهل الغرام للكاتب إياد أبو الشامات والمخرج الليث حجو وكذلك مشاركتهما معاً في بطولة مسلسل البيئة الشامية " خاتون ". كما أن النجمين هما المرشحان الأساسيان لبطولة المسلسل الاجتماعي السوري " الندم " للكاتب حسن سامي يوسف و المخرج الليث حجو وإنتاج شركة سما الفن حيث انفرد " سيدتي نت " بالخبر قبل مدة وجيزة ومن المتوقع أن ينطلق تصوير المسلسل خلال الفترة القريبة القادمة .

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سيدتي