اختيار الفنانة السعودية عهد كامل للجنة تحكيم مهرجان الأفلام السعودي

الرياض- نهى السداوي

في ظل ما تحتفل به السعودية سنوياً في عالم صناعة السينما وللسنة الثالثة على التوالي، يقام مهرجان أفلام السعودية الحدث الثقافي الفني في فرع الجمعية في مدينة الدمام، ليحتفل سنوياً بأحدث الأفلام الإبداعية، ويضم برامج تدريبية وتنافسية وعروض جماهيرية.

في إطار ذلك، أعلنت إدارة مهرجان "الشباب للأفلام" السعودي عن اختيار أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بقسمي المهرجان (العامة/ الطلبة)، وتضم كلاً من: الممثلة والمخرجة والكاتبة السينمائية السعودية الشابة عهد كامل، والروائي عبده خال، والممثل والأكاديمي في جامعة الملك سعود عبدالإله السناني.

وجاء اختيار الشابة عهد لتكون الصوت الشاب بالمهرجان وإتاحة دور محوري للشباب في لجنة التحكيم.

يشار إلى أن المهرجان يسعى إلى خلق بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين في صناعة الأفلام، ويأتي ضمن خطة على مدار العام تعطي أصحاب المواهب في صناعة الأفلام العديد من الفرص للتعلم مباشرة من أجود الممارسين المحليين والعالميين في هذا المجال، كما يوفر لهم البنية التحتية لعرض أفلامهم والتواصل مع الجمهور .

ومن المقرر انطلاق فعاليات المهرجان في مدينة جدة على مدى أربعة أيام في الفترة الواقعة بين 26 و29 يناير المقبل تحت رعاية "الرئاسة العامة لرعاية الشباب" بباقة متنوعة من الفعاليات تتضمن ورش عمل، وعروض أفلام، وجلسات نقدية.

ويعتبر مهرجان "أفلام السعودية" أحد برامج المبادرة الوطنية لتطوير صناعة الأفلام السعودية التي أطلقتها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، ويسعى إلى أن يكون محركاً لصناعة الأفلام ومعززاً للحراك الثقافي في السعودية، وتوفير الفرص للمواهب السعودية من الشباب والشابات المهتمين في صناعة الأفلام، والاحتفاء بأفضل الأفلام.