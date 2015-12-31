دعاوى وأحكام قضائية بحق هؤلاء الفنانين في العام 2015

الرياض- وليد عنتر

انتقل العديد من المشاكل بين الفنانين من ساحات الحوار في كواليس الوسط الفني، أو حتى وسائل الإعلام إلى ساحات القضاء بالمحاكم:

-خلال عام 2015، أصدرت محكمة فرنسية قرارًا أدانت فيه المطرب الجزائري الشاب خالد لسرقته لحن الأغنية الشهيرة "ديدي" من صاحب اللحن الأصلي الجزائري الشاب رابح، وتغريمه مبالغ مالية قدرها 200 ألف أورو.

-تم القبض على الفنان عبد العزيز كسار – السعودي المولود والمقيم في الكويت - من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض؛ بسبب تجمع العديد من الفتيات والسيدات حوله في أحد المولات التجارية للحديث معه والتقاط الصور "السيلفي" والتصوير بالفيديو.

-تأجل الحكم في قضية السب والقذف التي أقامتها الفنانة ياسمين عبد العزيز ضد قسمت، ابنة الفنان هشام سليم، حيث اتهمت ابنة سليم بالتعدي عليها بالضرب بعدما ذهبت ياسمين إلى الفيلا التي تسكن فيها بنات سليم لتطالبهن بخفض صوت التلفاز، إذ إنّ ياسمين تسكن بجوارها، فحدثت مشادة كلامية وصلت إلى حد التعدي بالأيدي ما أدى بذهاب كلتيهما لتقديم بلاغ ضد الأخرى.

-تم القبض على الفنان السعودي خالد عبد الرحمن من قبل الجهات الأمنية أثناء قيامه برحلة صيد بجوار معسكر أمني بمنطقة جازان، ولاحقًا تم إطلاق سراحه ولم يستغرق الأمر سوى عشر دقائق فقط، لينتهي في نفس الوقت وذات المكان.

-حصلت الممثلة لقاء سويدان على حقوقها المادية كاملةً من طليقها الفنان حسين فهمي بعد أن أقامت دعوى نفقة عليه، ونالت مبلغ 750 ألف جنيه مصري.

-رفعت محكمة الاستئناف في دبي عقوبة السجن لنجم "سوبر ستار" سعود أبو سلطان من 3 أشهر إلى 3 سنوات في قضية اغتصاب الفتاة الفرنسية.

-أوصت هيئة المفوضين في إحدى المحاكم المصرية بتأييد قرار نقابة الممثلين بإيقاف الممثلة دينا الشربيني عن التمثيل بعد حبسها عامًا في قضية مخدرات، فيما منحت النقابة تصريحًا مؤقتًا بالعمل لدينا، مبررةً ذلك بأنّ توصية هيئة المفوضين بالمحكمة مجرد توصية وليست قرارًا.

-تصالح الفنان عمرو دياب مع القائمين على مجموعة mbc بعد سلسلة من الصراعات وصلت إلى القضاء، وذلك برعاية المنتج تامر مرسي. وكان "الهضبة" قد سبق وأقام دعوى قضائية على mbc لوقف برنامج "المفاجأة" الذي قدمه الإعلامي ممدوح موسى وتضمن لقطات من حياته الخاصة والفنية من دون الرجوع إليه.

-قضت محكمة كويتية بإلغاء تغريم الفنانة هيا الشعيبي مبلغ 100 دينار، والقضاء مجدداً ببراءتها في الشكوى التي تقدّمت بها المذيعة مي العيدان واتهمت فيها هيا بالإساءة إليها في "الانستغرام".

-رفع الفنان محمد رمضان دعوى سب وقذف ضد الشيخ خالد الجندي وضد قناة "الحياة" بعدما قام الجندي بسبّه خلال برنامجه "نسمات الروح"؛ لنشره البلطجة في أفلامه.

-تم القبض على الفنان المصري هيثم محمد بتهمة حيازة مخدر الهيرويين.

-ألقت قوات الأمن القبض على الفنان المصري ريكو بتهمة تعاطي المخدرات.

-أصدرت محكمة مصرية قرارًا بإصدار شهادات ميلاد للتوأمين عز الدين وزين الدين، ابني الفنانة زينة، باسم أبيهما الفنان أحمد عز. فيما تزال درجات التقاضي جارية.

-حصلت الفنانة رانيا يوسف على حكم بإلزام طليقها المنتج محمد مختار ووالد ابنتيها بسداد نفقة شهرية لهما بقيمة 10 آلاف جنيه موزعةً على الطفلتين، بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه مقابل توفير السكن لهما، من تاريخ الدعوى التي أقيمت من يناير 2015.

- فيما وصلت الأمور بين الفنان عمرو دياب وشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات إلى القضاء، بعد بيانات واتهامات متبادلة من الطرفين، عقب إعلان فسخ تعاقد كل منهما مع الآخر.

-أصدر القضاء المصري قراره ببراءة الراقصة الأرمنية الأصل صافيناز من تهمة إهانة العلم المصري، ملغيًا الحكم بحبسها ستة أشهر.

-كما تنازل الفنان الكويتي طارق العلي عن الحكم الصادر لصالحه ضد زميلته الفنانة هيا الشعيبي والذي يقضي بسجنها وزوجها على خلفية الإساءة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي.

-قضت محكمة مصرية بحبس الفنانة الشعبية بوسي ثلاث سنوات غيابيًّا، وكفالة خمسة آلاف جنيه، في قضية إصدار شيك بدون رصيد.

-تردد أنّ الفنان عمر مصطفى متولي تم القبض عليه بعد العثور على مخدرات في سيارته، وهو ما نفاه عمر.

-تقدمت الممثلة المصرية نهلة زكي ببلاغ ضد المنتج محمد السبكي تتهمه فيه بتهديدها بإلقاء ماء النار على وجهها ومحاولة التحرش بها بعد ذهابها إلى مكتبه لتفسخ عقد الاحتكار بينهما.

-ألقي القبض على رجل الأعمال خالد خطاب طليق الفنانة المعتزلة حنان ترك، بعدما تبيّن أنه يُدير منزله لشبكة شواذ.

-تمّ حفظ التّحقيق في ملف قضيّة موت السندريلا سعاد حسني التي استمرّ تداولها في المحاكم سنوات طويلة.

- ألقي القبض على اللص الذي سرق فيلا الممثلة نسرين إمام وزوجها السابق تامر مرسي.

-تعرّضت الفنّانة المصريّة المعتزلة ماجدة الصباحي إلى النصب بمبلغ 20 مليون جنيه بعدما استدان منها مؤجّر أحد المحلات التجارية التي تملكها مبالغ مالية على دفعات، فتقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضده.

-خرج الموسيقار المصري هاني مهنا من السجن بعد أن تمت تسوية ديونه ومشاكله مع أحد البنوك.

- أقامت شقيقة الفنان مصطفى قمر دعوى قضائية على أخيها مصطفى تؤكد فيها أنه أخوها من جهة الأب فقط وليس من الأم، وأنّ عليه أن يعيد إليها ميراثه من والدتها.