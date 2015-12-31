بالفيديو: من هو أسامة الذي أبكى سعد المجرد؟

شكر المغني المغربي سعد المجرد في تدوينة له على صفحته في "الفايسبوك"، أحد معجبيه من ذوي الإحتياجات الخاصة الذي قال في برنامج «Génération News» على قناة ميدي 1 تيفي، أن “المعلم” عرقل حركة السير من أجله.

و قال سعد المجرد في التدوينة: "أريد أن أشكر أسامة على ما قاله في حقي ، وأريد أن أوجه له هذه الكلمة: يا أسامة أنا كذلك لن أنسى أنك تذكرتني ومدحتني أمام الناس. كلماتك الطيبة والله أنزلت دموعي يا أخي ، رحم الله من رباك يا خلوق ، أشكرك وأتمنى لقياك فور رجوعي إلى أرض الوطن."

و أضاف سعد: "سوف اتصل بأسامة بنجلون كي يعطيني وسيلة للإتصال بك إن شاء الله."