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بالفيديو: من هو أسامة الذي أبكى سعد المجرد؟

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الخميس 31-12-2015 16:29

شكر المغني المغربي سعد المجرد في تدوينة له على صفحته في "الفايسبوك"، أحد معجبيه من ذوي الإحتياجات الخاصة الذي قال في برنامج «Génération News» على قناة ميدي 1 تيفي، أن “المعلم” عرقل حركة السير من أجله.
و قال سعد المجرد في التدوينة: "أريد أن أشكر أسامة على ما قاله في حقي ، وأريد أن أوجه له هذه الكلمة: يا أسامة أنا كذلك لن أنسى أنك تذكرتني ومدحتني أمام الناس. كلماتك الطيبة والله أنزلت دموعي يا أخي ، رحم الله من رباك يا خلوق ، أشكرك وأتمنى لقياك فور رجوعي إلى أرض الوطن."
و أضاف سعد: "سوف اتصل بأسامة بنجلون كي يعطيني وسيلة للإتصال بك إن شاء الله."

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سيدتي

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