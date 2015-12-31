Chrissy Teigen حامل بطفلة وتحتفل بعيد ميلاد زوجها في مراكش

كما معظم الفنانين في هوليوود الذين يقضون إجازات الأعياد خارج بلادهم، سافر مطرب الراب الأمريكي John legend للاحتفال بالأعياد في المغرب ، وتحديداً مدينة مراكش ، رافقته زوجته عارضة الأزياء التي تنتظر ولادة طفلتهما بعد بضعة أشهر Chrissy Teigen لقضاء عطلة رومانسية بهذه المناسبة.

عدا عن مناسبة إعلانهما أنهما ينتظران طفلة، إن مناسبات الثنائي كثيرة هذه الأيام.. فبالإضافة إلى عيديّ الميلاد المجيد ورأس السنة، قرّرت Chrissy إحياء عيد ميلاد زوجها الـ 37 في احتفال فاخر ورومانسي، وقامت بتوجه رسالة عاطفية على إنستقرام إلى زوجها الموسيقي، بعد عشاء رومانسي في مطعم "توبسيل" في مراكش عبّرت فيها عن حبّها الكبير له.

نشرت Chrissy أيضاً صوراً من المناسبة الحميمة ظهر فيها قالب الحلوى والشموع المضاءة، وشكرت متتبعيها ومتتبعي زوجها على تمنياتهم له بعيد ميلاد سعيد.

أما John legend فأرفق إحدى الصور بتعليق جاء فيه:

"أحتفل بعيد ميلادي في مراكش. شكراً لكم جميعاً على تمنياتكم. أشعر بالامتنان لكل شيء في حياتي: زوجتي، عائلتي، أصدقائي، المعجبين ومسيرتي الفنية أيضاً. كل يوم جديد هو بمثابة هدية".

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