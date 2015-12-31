جورج وسوف يطلق موقعه الإلكتروني قريباً

أطل "سلطان الطرب" جورج وسوف مع الزميل باسل محرز في برنامجه الإذاعي "المختار"، وعايد السوريين بمناسبة رأس السنة الميلادية، متمنياً أن تكون هذه السنة آخر سنوات الأزمة في سوريا.

الوسوف أكد بأنه متفائل جداً بأن المستقبل سيحمل الخير والسلام لسورية وشعبها الطيب والوفي، معتبراً أن عيد ميلاده هو عندما تكون سورية وأهلها بخير، كما وجه معايدة لرئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد وشقيقه العميد ماهر الأسد .

"سلطان الطرب" أشار إلى أن صحته بخير وأنه يكون في أتمّ الصحة عندما يلمس كل هذا الكمّ من المحبّين متوجهاُ إليهم بالشكر، ومعلناً أنه سيطلق موقعه الإلكتروني الجديد، خلال الفترة القريبة المقبلة، لكي ينشر من خلاله أغانيه الجديدة تباعاً، والذي سيتيح للسوريين الدخول إليه مجاناً، كما كشف أنه سيطلق أغنية جديدة في مطلع العام 2016.