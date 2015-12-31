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ما هي الصورة الجريئة التي نشرتها غادة عبد الرازق لها على "إنستقرام"؟

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الخميس 31-12-2015 16:57

ودعت الفنانة غادة عبد الرازق، من يتابعونها على إنستغرام"، بمناسبة إنتهاء العام 2015، بنشر صورة لها عبر حسابها الرسمي على هذا الموقع، بدت فيها وهي تمدّ لسانها لهم، وعلقت تحت الصورة" للي مش عاجبهم أي حاجة بعملها على إنستقرام".
يشار إلى أن غادة عبد الرازق، من الفنانات الناشطات على "إنستقرام" وهي تقوم دائماً بنشر صور لها على هذا الموقع، التي لا توفرها من الإنتقادات اللاذعة من الجمهور الذي يتابعها على وسائل التواصل الإجتماعي.

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سيدتي