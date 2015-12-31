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محافظ الإسكندرية لبائعى حلقة السمك:"اللى مش هيحافظ على البلد مش هحافظ عليه"

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محافظ الإسكندرية لبائعى حلقة السمك:"اللى مش هيحافظ على البلد مش هحافظ عليه" محافظ الإسكندرية لبائعى حلقة السمك:"اللى مش هيحافظ على البلد مش هحافظ عليه"
تفقد المهندس حمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، حلقة الأسماك بمنطقة الأنفوشى حى الجمرك، بمرافقة اللواء خالد فوزى رئيس الحى.

والتقى "عبد الظاهر" بعدد من بائعى الأسماك خارج الحلقة، وطلب منهم الإلتزام بعدم التواجد بحرم الطريق والمحافظة على نظافة الأماكن المحيطة بهم، قائلا "اللى مش هيحافظ على الإسكندرية مش هحافظ عليه"، وأكد أنه جاء ليجعل الإسكندرية فى أبهى صورها كعهدها السابق.

وأعطى المحافظ تعليماته لرئيس الحى بتعيين مساعد له يتولى مهام التنظيم خارج وداخل حلقة السمك والإشراف على مستوى النظافة بها، وفى حالة المخالفة يتم إبلاغ رئيس الحى فورا وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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