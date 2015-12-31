"آثار أسوان" ترميم تمثال أمنتحب الثالث تمهيدا لعرضه بأحد المتاحف

صرح نصر سلامة، مدير عام آثار أسوان، بأن تمثال "أمنتحب الثالث"، والذى عثر عليه داخل منزل أحد الأشخاص بإدفو شمال أسوان، سيتم إيداعه فى المخزن المتحفى بإدفو مؤقتاً، تمهيداً للبدء فى إجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة له، لعرضه بأحد المتاحف المصرية، فى حالة صدور قرار من النيابة بتسليم التمثال الفرعونى إلى الآثار.>وأضاف مدير عام آثار أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن اللجنة الفنية التى تم انتدابها لمعاينة تمثال أمنتحب الثالث، انتهت من أعمالها وتأكدت من أثرية التمثال وسلمت تقريرها للنيابة العامة.

وأوضح "سلامة"، بأن التمثال للملك "أمنحتب الثالث" وهو أحد أهم ملوك الدولة الحديثة فى مصر القديمة، لافتاً إلى أن التمثال مصنوع من الجرانيت الأسود، وهو فى حالة جيدة من الحفظ، ويبلغ ارتفاعه 170 سنتيمتر، ويمثل الملك "أمنحتب الثالث" واقفا مرتديا النقبة القصيرة وغطاء الرأس النمس مقدما قدمه اليسرى للأمام كما هو معتاد فى تماثيل الملوك فى مصر القديمة، كما يحتوى التمثال على عدد من النقوش الهامة فى منتصف حزام الوسط وخلف عمود الظهر وعلى القاعدة تمثل أسماء الملك وألقابه.

>