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قائد كوريا في مونديال 2002 يتولى تدريب المنتخب

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قائد كوريا في مونديال 2002 يتولى تدريب المنتخب قائد كوريا في مونديال 2002 يتولى تدريب المنتخب

سيول، (إفي): عين لاعب كرة القدم السابق هونج ميونج بو، قائد منتخب كوريا الجنوبية في مونديال 2002 وأسطورة الكرة بالبلد الآسيوي، اليوم الاثنين مدربا جديدا لمنتخب البلاد، الذي تأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثامنة على التوالي والتاسعة في تاريخه.

واختار اتحاد كرة القدم الكوري الجنوبي هونج مبونج بو (44 عاما) من بين أربعة مرشحين مقدمين من اللجنة الفنية للاتحاد لقيادة الوطني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وكان هونج ميونج بو قائدا للمنتخب الوطني في كأس العالم لكرة القدم في كوريا الجنوبية واليابان عام 2002 ولعب دورا هاما في تأهل الفريق لنصف النهائي.

وانضم هونج للجهاز الفني للمنتخب الوطني قبل مشاركة كوريا الجنوبية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في ألمانيا عام 2006 ، وقاد منتخب البلاد للشباب عام 2009 إلى دور الثمانية في بطولة العالم بمصر قبل الخسارة بشرف أمام غانا.

وفي ألعاب آسيا في كوانجتشو عام 2010 ، تمكن منتخب الشباب بقيادته من الحصول على الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ كوريا، كما أهدى في أولمبياد لندن عام 2012 الميدالية البرونزية للمنتخب الكوري، بحسب (يونهاب).

وعقب انتهاء أوليمبياد لندن عام 2012 تلقى هونج ترشيحا قويا لقيادة المنتخب الوطني، غير أنه فضل الانضمام إلى تدريب آنجي الروسي مع الهولندي جوس هيدينك.

ومن المنتظر أن يتولى قيادة المنتخب الوطني بدءا من بطولة الاتحاد الآسيوي التي تبدأ في 20 من الشهر القادم.

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