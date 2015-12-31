بالصور.. سيلفى وزيرة الهجرة بالأقصر ومباراة خيرية لصالح مستشفى شفاء

التقط عدد من أبناء الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الخميس، الصور السيلفى مع الدكتورة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة، وذلك عقب مشاركتها فى ماراثون لصالح مستشفى شفاء الأورمان بمدينة الأقصر، وعقب ذلك انطلقت مباراة خيرية يشارك فيها العميد أحمد حسن نجم منتخب مصر والذى يلعب فى فريق شباب مصر بالخارج، ضد فريق نادى المدينة المنورة بكامل نجومه، وشارك بالمباراة الدكتور مدحت السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، وسط حضور جماهيرى كبير فى الصالة المغطاة بطيبة.

صرح الدكتور محمد العقبى مذيع برنامج آخر الأسبوع بقناة روتانا، والذى شارك بماراثون الأقصر الرياضى لدعم مستشفى شفاء الأورمان بكورنيش النيل، بأن مشروع إنشاء المستشفى حدث تاريخى سيخدم جميع أبناء الصعيد، داعيًا كافة قيادات الدولة لدعم الصعيد بمختلف وسائل الدعم لكونه يحتاج إلى الجميع فى الفترة القادمة.

وأضاف الدكتور محمد العقبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن دوره كرجل إعلام دعم أى مشروع خيرى يقدم للمواطنين الخدمة والعلاج بالمجان، مشددًا على أن جمعية الأورمان قامت بمجهود جبار لبناء هذا الصرح التاريخى ومازالت مستمرة فى بنائه لتسليم أول جزء منه فى بداية العام الجديد.

وأوضح الدكتور محمد العقبى أن أهل الخير متواجدون فى كل مكان بمختلف ربوع مصر، وأنه مستعد لتقديم دعمه الكامل لمصر للنهوض بها ومساعدة المواطنين المحتاجين للوقوف بجانبهم.



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